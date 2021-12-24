Хоккеист из Кузбасса помог американскому клубу войти в ТОП-10 открытий года

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Авторитетное заокеанское издание ESPN представило рейтинг игроков и команд, которые вышли на новый уровень в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В десятку лучших - на четвертое место - была включена «Миннесота Уайлд», лидером которой является российский нападающий, воспитанник новокузнецкой хоккейной школы и олимпийский чемпион Кирилл Капризов.

«Было время, когда «Миннесота» и термин «заброшенные шайбы» были противоположны. В сезоне-2018/2019 «Уайлд» забрасывали в среднем 2,56 шайбы за матч, занимая лишь 27-е место в НХЛ по данному показателю. Их среднее количество голов за игру в истории - 2,63. Но в прошлом сезоне и 30 матчах нынешнего чемпионата версия «Миннесоты» является атакующей. В прошлом сезоне клуб в среднем забивал 3,21 гола за матч, что стало вторым результатом в истории франшизы. В этом чемпионате хоккеисты забивают в среднем 3,63 гола за игру. Спасибо, Кирилл Капризов!» - написали авторы исследования.

На сегодняшний день «Миннесота» в 30 матчах набрала 40 очков и занимает первое место в Западной конференции регулярного чемпионата НХЛ. Капризов в нынешнем сезоне пока набрал 36 (12+24) очков по системе «гол+пас» и занимает пятое место в споре бомбардиров лиги.

К сожалению, на зимней Олимпиаде в феврале будущего года Кирилл вряд ли сыграет - НХЛ официально на этой неделе объявила, что не отпустит игроков в Китай.