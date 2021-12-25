Названы территории Кузбасса, где выявили 342 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 342 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 74. В Кемерове - 68. В Юрге - 33. В Белове - 20. По 17 - в Ленинске-Кузнецком и Междуреченске. В Прокопьевске - 14. В Анжеро-Судженске - 13. В Новокузнецком МР - 12. Восемь - в Кемеровском МО. По семь - в Полысаеве, Промышленновском МО, Топкинском МО. По пять - в Березовском, Осинниках, Гурьевском МО. По четыре - в Калтане, Мысках. По три - в Тисульском МО, Юргинском МО, Яшкинском МО. По два - в Киселевске, Прокопьевском МО, Яйском МО. По одному - в Краснобродском, Тайге, Беловском МО, Ижморском МО, Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 83 289 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 74 542 выздоровели, 1 685 скончались, 9 507 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.