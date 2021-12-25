Мэрия Кемерова опубликовала список частных домов, которые расселят в 2022 году

Фото: Администрация города Кемерово.

Администрация Кемерова опубликовала список частных домов под снос в Центральном и Заводском районе в 2022 году. В него вошли 346 адресов по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Гагарина, Искитимской набережной, Тухачевского и Каменской. Полный список можно посмотреть здесь.

В мэрии рассказали, что в первую очередь выкупят только те дома и участки, которые находятся в границах инженерных коридоров. Если точнее, то именно здесь с 2023 года будет строительство дорог, водопровода, канализации, сетей электро- и теплоснабжения.

-Остальных жителей на этом этапе расселение не коснется, - уточнили в горадминистрации.

Напомним, что на месте частного сектора появятся современные микрорайоны. Власти рассказали, как изменится улица Сибиряков-Гвардейцев. Также улица Соборная будет продлена до ФПК. Кроме того, появится наземное метро.