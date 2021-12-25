В Кузбассе псевдосоцработница обворовала пенсионера. Фото: Опер-ТВ.

В Новокузнецке полицейские задержали 38-летнюю жительницу Осинников, которая под видом соцработника похитила у 85-летнего пенсионера деньги. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили подробности произошедшего. Женщина похитила у пожилого новокузнечанина 37 тысяч рублей.

В ведомстве выяснили, что горожанка специально приехала для совершения преступления в Новокузнецк. Она рассказала, что под видом социального работника постучалась в первую попавшуюся дверь многоквартирного дома. Предложила пожилому новокузнечанину оплатить ЖКУ прямо на дому. Пенсионер передал ей в руки одну тысячу рублей за якобы оплату водосчетчиков. Также из портмоне мужчины она вытащила 36 тысяч рублей, когда тот вышел в другую комнату. Награбленное женщина потратила.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.