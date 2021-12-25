В Новокузнецке жительница доверху забила квартиру мусором и испортила жизнь соседям

В Новокузнецке жительница доверху забила квартиру мусором. Фото: ВКонтатке/inc_kuzbass.

В Новокузнецке жители многоквартирного дома страдают от поведения соседки, которая накопила в своей квартире гору мусора. Один из горожан опубликовал фото в соцсети. Он отметил, женщина каждый день тащит домой все, что ей подвернется под руку.

- Может ей соцработник обязан? Чтоб следили за ней. Срочно просим помочь, - сообщил сосед в соцсети.

Также рассказал, что соседка даже спит в подъезде на ступеньках. Так как у нее в квартире у нее нет отопления и света. От мусора страдают соседи, у них завелись тараканы, а летом присоединяется мошка.