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Общество25 декабря 2021 12:59

В Кузбассе у шахты «Алексиевская» появился новый собственник

Новый владелец обещает погасить все долги работникам
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе у шахты «Алексиевская» появился новый собственник.

В Кузбассе у шахты «Алексиевская» появился новый собственник.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе 24 декабря прошли публичные торги по продаже имущества шахты «Алексиевская», которая в 2017 году была признана банкротом. Пресс-служба правительства Кузбасса сообщает, что новый владелец первым делом погасит долги по зарплате перед всеми работниками предприятия.

Теперь шахта принадлежит АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Сейчас идет процедура по оформлению сделки. Также новый владелец проведет техническое перевооружение и модернизацию шахты, чтобы повысить безопасность и улучшить условия труда.

Кроме того, сохранят рабочие места всем работникам, которые занимались жизнеобеспечением шахты.