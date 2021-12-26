Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Статистика продолжает улучшаться.

По данным оперативного штаба, на утро 26 декабря декабря в Кузбассе было выявлено 340 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два меньше, чем день назад. Уменьшилось число выявленных больных и в крупнейших городах региона.

Антилидерство по числу новых больных за сутки осталось за южной столицей Кузбасса - их добавилось 73. Показатели в других территориях такие: Кемерово - 65, Междуреченск - 25, Прокопьевск - 24, Юрга - 23, Белово - 19, Ленинск-Кузнецкий - 14, Анжеро-Судженск - 12, Новокузнецкий МР - 11, Промышленновский МО - 8, Кемеровский МО - 7, Гурьевский МО и Топкинский МО - по 6, Березовский, Калтан и Юрга - по 5, Мыски, Осинники, Полысаево, Беловский МО и Прокопьевский МО - по 4, Ленинск-Кузнецкий - 3, Тисульский МО и Яшкинский МО - по 2, Краснобродский, Тайга, Ижморский МО, Крапивинский МО и Мариинский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 286. Таким образом, в Кузбассе 74 828 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки шесть пациентов - три мужчины и три женщины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся - 1973 года рождения, проживавшая в Беловском муниципальном округе. Самая возрастная - жительница Кемерова 1930 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1691 человека.

По состоянию на 26 декабря медицинскую помощь продолжают получать в регионе 7 110 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 807 человек.