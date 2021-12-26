В Кузбассе нетрезвые продавщицы обворовали магазин, в котором работали

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Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

В Белове перед судом предстанут два продавца-консультанта местного магазина одежды. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, продавщицы распивали спиртные напитки в торговой точке, а затем похитили куртки и пуховики более чем на двадцать тысяч рублей. Правда, с одеждой они ничего сделать не успели - владелец магазина быстро обнаружил пропажу и сразу обратился в полицию. Похищенное в ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято и возвращено владельцу.

Сейчас собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в суд.