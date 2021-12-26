Моржи Кузбасса приняли участие в акции «Закаленная Россия - Сильная страна»

Фото: vk.com/morzh_nk

Любители закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни окунались в проруби и обливались холодной водой.

Как объявили организаторы акции, ее главная цель показать всему миру российский характер, единство и мощь.

От Кузбасса в мероприятии поучаствовали члены региональной Федерации зимнего плавания, в которую входят клубы «СнеГири» (Кемерово), «Моржи Кузбасса» (Новокузнецк) и «Адреналин» (Юрга).

Например, в южной столице Кузбасса, как рассказал руководитель местного клуба Александр Васищев, на прорубь в парке Водном пришло около двадцати активистов. Они провели веселую разминку вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, облились из ведер и окунулись в воду - температура ее не превышала двух градусов. Все получили огромное количество положительных эмоций и зарядились под Новый год зарядом бодрости и активного настроения.

В Кемерове, как рассказала президент Федерации зимнего плавания Кузбасса Елизавета Пономарева, был устроен забег Дедов Морозов, которые по пути дарили встречным ребятишкам конфеты и мороженое, а взрослым - улыбки. Затем все 24 участника облились ледяной водой и устроили заплыв в проруби.

К слову, накануне акции для любителей моржевания и зимнего плавания пришла отличная весть из Москвы - комиссия Минспорта России признала зимнее плавание как новый вид спорта в России. Это позволяет рассчитывать на финансирование из бюджета.