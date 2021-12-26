Последний понедельник года в Кузбассе: дым, дымка и гололедица

Фото: Кемеровский ЦГМС

Синоптики Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз погоды на понедельник, 27 декабря.

Завершающая неделя уходящего года начнется с прохлады - ночью в регионе ожидается до 10-15 градусов мороза, а местами - до 18-23 градусов. Днем потеплеет до 3-8 градусов ниже нуля, местами - до -13. Также обещаются переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, местами - изморозь, дым, дымка, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

В Кемерове в ночь на понедельник ожидается 11-13 градусов ниже нуля, а днем температура повысится до 4-6 градусов мороза. Ожидаются переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем - небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.