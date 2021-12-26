В Кузбассе благодаря бдительной пенсионерке задержали наркомана

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

У задержанного изъяли партию опасного вещества.

На молодого кемеровчанина со странным поведением обратила внимание пожилая жительница Ленинского района областного центра - тот в одном из гаражных кооперативов пытался спрятаться от прохожих. Пенсионерка позвонила в полицию. Выехавшие по сигналу на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали 25-летнего гражданина. Он, как выяснилось, находился в состоянии наркотического опьянения. А при личном досмотре у задержанного обнаружили в кармане куртки и изъяли сверток с наркотиком, общей массой около 10 граммов, что является значительным размером. Задержанный пояснил, что хранил его для личного потребления. Теперь ему придется отвечать по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» - она подразумевает денежный штраф или арест на пятнадцать суток. Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас следователем управления МВД России по городу Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Здесь наказание может составить до трех лет лишения свободы.