В Кузбассе пропала без вести 64-летняя женщина

В Гурьевском районе пропала без вести 64-летняя Надежда Дмитриевна Сатина. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

20 декабря женщина ушла из дома в деревне Шанда и с тех пор ее никто не видел.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Отмечается, что рост пропавшей - 150 сантиметров, она худощавого телосложения. У нее черные волосы и глаза. Когда Надежду Дмитриевну видели последний раз на ней были чёрная куртка с капюшоном, черные брюки, черные сапоги, черная шапка с белым узором и белые варежки. Женщина прихрамывает, сообщили в поисковом отряде.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.