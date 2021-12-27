Жители Кузбасса возмутились платными новогодними утренниками в ДК

Жители Кузбасса пожаловались на то, что новогодние утренники в домах культуры и деревенских клубах стали платными. Соответствующий пост был опубликован в одном из популярных пабликов во «ВКонтакте».

Автор рассказала, что раньше все мероприятия были бесплатными, а теперь «вход на елку в школу 200 рублей». Кроме того, жительницу Кузбасса возмутило то, что взрослым запретили посещение детских праздников.

- Почему не пускают родителей на елку в школу? Кто вообще распорядился запретить родителям присутствовать? - написала автор поста.

В комментариях одни пользователи подержали автора, вспомнив времена СССР, когда учителя и родители сами устраивали новогодние мероприятия для детей, и все было бесплатным. Другие считают, что любая работа, в том числе деда Мороза из деревенского ДК, должна быть оплачена.

Мнения насчет запрета на посещение родителями мероприятий также разделились. Часть кузбассовцев считают это правильным в условиях пандемии коронавируса, другие все равно хотели бы присутствовать на праздниках.