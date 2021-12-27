В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9

В Кузбассе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 2,9, в эпицентре его интенсивность составила 3,2. Об этом сообщили специалисты Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Сейсмологическое событие случилось в 21:03 по местному времени. Подземные толчки были зафиксированы в точке с координатами 53.08 широты и 87.65 долготы. Это в Таштагольском районе, недалеко от поселка Каз.

Фото: Алтае-Саянского филиал ФИЦ ЕГС РАН

Тип землетрясения обозначен как «earthquake», значит, событие носило природный характер.