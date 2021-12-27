В УЕЗТУ рассказали, как в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт

Архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

31 декабря общественный транспорт в Кемерове будет работать по расписанию буднего дня. Об этом сообщили в Управления единого заказчика транспортных услуг.

В ведомстве отметили, что в новогоднюю ночь на площади Советов пройдут праздничные мероприятия. Площадь будет закрыта для проезда с 22.00 31 декабря до 3.00 1 января. В связи с этим автобусы и маршрутки поедут через улицы Красноармейскую и 50 лет Октября (в сторону центра), в обратном направлении по маршруту: проспект Советский, улица 50 лет Октября, улица Васильева, улица Красная, проспект Советский и далее своими маршрутами.

В саму новогоднюю ночь в городе пустят дополнительный общественный транспорт, который развезет кемеровчан по разным районам. С 22.30 до 2.30 будут работать следующие маршруты:

Маршрут № 7Т «ост. Драмтеатр - ост. Детский сад» (пр. Советский, ул. Дзержинского, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Космическая, ул. Радищева, остановка ул. 1-я линия, ул. Радищева, ул. В. Волошиной, ул. Двужильного, ул. Баумана, ул. Дружбы, ул. В.Волошиной, ул. Радищева, ул. Космическая, ул. Автозаводская, пр. Кузнецкий, пр. Ленина, ул. 50 лет Октября, пр. Советский).

Маршрут № 23 «ост. Сельская больница - ж.д. Вокзал» (пр. Шахтеров, ул. Рутгерса, ул. Суворова, пр. Кузнецкий, пр. Советский, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, ж/д вокзал, в обратном направлении по Логовому шоссе).

Маршрут № 27 «д.п. Комсомольский - ул. Кирова» (пр. Комсомольский, ул. Марковцева, пр. Ленинградский, пр. Октябрьский, ул. Соборная, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Советский).

Маршрут № 48т «ост. Драмтеатр - ж/р. Ягуновский» (пр. Советский, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Центральная, ул. Баха, ул. Масальская, ул. Белозерная).

Маршрут № 49 «ост. Драмтеатр - д.п. Комсомольский» (пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, Красноармейский мост, ул. Соборная, пр. Ленина, пр. Ленинградский, ул. Марковцева, пр. Комсомольский).

Маршрут № 51 «д.п. 21 микрорайон - Парк Ангелов» (ул. Инициативная, ул. 40 лет Октября, ул. Мариинская, ул. Суворова, пр. Кузнецкий, пр. Советский, ул. 50 лет Октября, пр. Ленина, ул. Дзержинского, пр. Советский и далее по маршруту).

Маршрут № 91 «ост. маг. Чибис - остановка Универсам № 1» (пр. Молодежный, ул. Тухачевского, пр. Ленина, ул. Соборная, ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, ул. Соборная, пр. Ленина, ул. Тухачевского, пр. Молодежный), в количестве 2-х единиц.

Маршрут № 170э «Универсам № 1 - ж/р. Лесная поляна» (пр. Советский, ул. 50 лет Октября, ул. Красноармейская, Красноармейский мост, ул. Соборная, пр. Октябрьский, ул. Терешковой, Лесополянское шоссе).

Маршрут № 179э «ост. Главпочтамт - ж/р. Кедровка» (ул. 50 лет Октября, пр. Советский, пр. Кузнецкий, Логовое шоссе, пр. Шахтеров, ул. Ракитянского, ул. Антипова, ул. Вахрушева, Мариинская трасса, ж/р. Кедровка).