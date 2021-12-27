В Кузбассе виновнику ДТП пришлось выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему

В Кузбассе судебные приставы взыскали с виновника ДТП 150 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу новокузнечанина, который пострадал в аварии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла в светлое время суток. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другими автомобилем. Водителю второй машины был причинен тяжкий вред здоровью. Следователи возбудили уголовное дело.

Беловский городской суд назначил автовладельцу наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Также мужчину обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. В итоге компенсация морального вреда была выплачена в полном объеме.