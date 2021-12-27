Житель Кемерова обыграл знатоков в финале года игры «Что? Где? Когда?»

Житель Кемерова обыграл знатоков. Фото: скриншот записи игры «Что? Где? Когда?».

В финале года знатоки клуба «Что? Где? Когда?» не смогли найти правильный ответ на вопрос жителя Кемерова. Игра проходила в ночь на понедельник, 27 декабря. Вопрос мужчины стал последним.

Знатокам показали отрывок немого кино, в котором были представлены керосиновая лампа, дисковый телефон, карманные часы и натуральный мех. Ведущий спросил, что объединяет эти предметы. Знатоки взяли минуту в кредит, чтобы ответить на вопрос. Они предположили, что эти предметы могли прийти из Франции, но ответ оказался ошибочным.

Ведущий сообщил, что с развитием науки и техники все эти предметы получили новые уточняющие названия, обросли прилагательными. Например, «немое кино» появилось после того, как появилось звуковое кино. В результате кемеровчанин выиграл денежный приз в размере 362 696 рублей.

Напомним, что 13 декабря четвероклассник из Кемерова обыграл знатоков «Что? Где? Когда?». Школьник выиграл приличную сумму денег.