Названы территории Кузбасса, где выявили 337 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 337 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 78. В Кемерове - 70. В Юрге - 22. В Ленинске-Кузнецком - 20. В Белове - 15. В Новокузнецком МР - 12. В Кемеровском МО - 11. Десять - в Осинниках. По восемь - в Анжеро-Судженске, Калтане. Семь - в Топкинском МО. По шесть - в Березовском, Полысаеве. По пять - в Прокопьевске, Промышленновском МО. По четыре - в Киселевске, Междуреченске, Мысках, Ленинск-Кузнецком МО, Тяжинском МО, Яшкинском МО. По три - в Гурьевском МО, Ижморском МО, Крапивинском МО, Мариинском МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Юргинском МО, Яйском МО. По два - в Краснобродском, Беловском МО. По одному - в Тайге, Таштагольском МР.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 83 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 75 126 выздоровели, 1 695 скончались, 9 168 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.