В гидрометцентре рассказали, чем жители Кузбасса дышали в ноябре

Архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ноябре в Кировском и Заводском районах Кемерова был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения пылью. Максимальная концентрация этой примеси отмечалась в Кировском районе -1,2 ПДК, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

Синоптики опубликовали данные о загрязнении атмосферного воздуха в городах Кузбасса за ноябрь. Так, в прошлом месяце в Новокузнецке был зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы фтористым водородом (во всех районах, кроме Куйбышевского). Максимальная концентрация этой примеси была выявлена в Центральном районе - она составила 3,2 ПДК.

Кроме того, в Центральном и Кузнецком районах города был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения пылью. Максимальная концентрация составила 1,7 ПДК. Также фиксировался повышенный уровень загрязнения диоксидом азота в Центральном и Куйбышевском районах (максимальная концентрация составила 1,3 ПДК).

Повышенный уровень загрязнения воздуха пылью и оксидом углерода отмечался также в Прокопьевске.