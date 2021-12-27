В Новокузнецке директора компании будут судить за уклонение от уплаты штрафов

В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего директора компании, который уклонялся от уплаты судебных штрафов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Организация, директором который является новокузнечанин, занимается обслуживанием жилого фонда. Нескольких лет компания пользовалась услугами ресурсоснабжающих и управляющих предприятий, однако не оплачивала их. Суд обязал руководителям компании выплатить долги, но новокузнечанин не сделал этого. Общая сумма задолженности составила более 1 115 000 рублей.

В итоге в отношении директора было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что руководитель через стороннюю организацию брал с жильцов оплату за коммунальные услуги и затем распределял деньги по своему усмотрению, в том числе, выдавал премии себе и другим сотрудникам, вместо того, чтобы оплатить образовавшуюся задолженность и компенсацию ущерба.

Сейчас дело передано в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.