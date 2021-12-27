Власти сообщили о застройке сектора Б в Шерегеше. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Администрации поселка Шерегеш рассказала о строительстве в секторе Б первых двух гостиниц на 150 номеров. Их планируют возвести к 2024 году, уже идет документальное оформление строительства.

- Это 4-звездочная гостиница с сервисным центром и 3-звездочный апарт-отель, - отметила администрация поселка Шерегеш.

Добавили, что за зимние месяцы планируют утвердить планы землеустройства, чтобы весной зайти на стройплощадку. Также сейчас готовят полный пакет проектной документации по другим объектам. Будут привлекать соинвесторов для их строительства.