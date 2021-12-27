Два фигуранта дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове обжаловали продление ареста

Архив "КП" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Фигуранты дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» - экс-глава ГУ МЧС Александр Мамонтов и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР Григорий Терентьев - обжаловали продление сроков ареста. Об этом сообщается на сайте Кемеровского областного суда.

Суд рассмотрел апелляции адвокатов на постановление Центрального районного суда Кемерова от 8 декабря 2021 года, согласно которому мера пресечения Мамонтову и Терентьеву была оставлена без изменения: срок ареста им продлили на 3 месяца, до 10 марта 2022 года.

По итогам судебного заседания постановление Центрального районного суда было оставлено без изменений, апелляционные жалобы подсудимых и их адвокатов -без удовлетворения.

Напомним, что Мамонтову и Терентьеву предъявлены обвинения в халатности и растрате.