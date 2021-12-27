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Общество27 декабря 2021 6:38

В Кузбассе Дед Мороз и Снегурочка устроили зажигательные танцы на дороге

Очевидцы опубликовали видео в соцсети
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе Дед Мороз и Снегурочка устроили зажигательные танцы на дороге. Фото: instagram/fbi_lnk.

В Кузбассе Дед Мороз и Снегурочка устроили зажигательные танцы на дороге. Фото: instagram/fbi_lnk.

В преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка в Ленинске-Кузнецком решили поднять настроение жителям. Они устроили зажигательные танцы, когда переходили вместе с прохожими дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Очевидцы опубликовали видео в соцсети.

Похоже, порадовать ленинск-кузнечан все же удалось. Жители в комментариях пожелали друг другу хорошего новогоднего настроения.

- Молодцы, поднимают людям настроение, побольше бы таких позитивных и веселых, - отметила одна из горожанок.