Кузбасские синоптики пообещали морозы на Новый год

архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на последнюю неделю декабря. Данные опубликованы на сайте Кемеровского гидрометцентра.

Почти весь декабрь на погоду в регионе влиял антициклон. Его воздействие было довольно щадящим, поэтому сильных холодов не было. Однако под Новый год Кузбасс окажется во власти морозной погоды.

Во вторник, 28 декабря, в регионе еще будет не по-зимнему тепло: ночью температура воздуха составит -8,-13, днем -3,-8. Ожидается небольшой снег, ветер юго-западный с порывами до 15 метров в секунду.

В среду, 29 декабря, ночные и дневные температуры останутся прежними. Ветер сменит направление на южное, по области будет преимущественно без осадков.

В четверг, 30 декабря, начнется похолодание. Ночью и днем столбики термометров будут показывать -9,-14. Ожидаются снег, местами метели. Ветер обещают ночью юго-западный, днем – западный с порывами до 13 метров в секунду.

Ночью 31 декабря температура воздуха опустится до -27,-32, местами до -37, днем будет -22,-27 градусов, местами -32. Ветер прогнозируется северо-восточный, 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается.