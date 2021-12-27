Глава Кемерова рассказал о работе экспериментальных автобусных маршрутов

Фото: Илья Середюк / Instagram

В Кемерове движение общественного транспорта настраивают под изменения городской застройки. О работе новых маршрутов рассказал в своем Instagram мэр города Илья Середюк.

С сегодняшнего дня изменил путь следования автобус № 104 «Железнодорожный вокзал - с/з Суховский». Раньше автобус поворачивал на улицу Волгоградскую, где проходят другие маршруты на Металлплощадку, а теперь идет через новый участок бульвара Строителей.

Фото: Илья Середюк / Instagram

Кроме того, в Кемерове были открыты экспериментальные кольцевые маршруты № 90 и 90А. Они соединяют новые микрорайоны на Притомском проспекте с узловой транспортной точкой - летним вокзалом. Автобусы были запущены неделю назад, за этот период они перевезли 1062 пассажира. Мэр отметил, что с каждым днем этот поток растет.