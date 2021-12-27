В Кузбассе усилили меры безопасности в преддверии новогодних выходных. Фото: Евгения ГУСЕВА

В правительстве Кузбасса на аппаратном совещании обозначили меры безопасности, которые будут предприняты в период новогодних выходных.

Так организациям, которые реализуют пиротехнику, выдают образцы памяток по применению изделий для размещения и выдачи покупателям. Кроме того, нужно принять дополнительные меры по обеспечению безопасного хранения пиротехники в связи с происшествиями в магазинах Томска.

Отметим, что ГУ МЧС России по Кузбассу с 30 декабря по 10 января переходит в режим повышенной готовности. Для этого задействуют силы РСЧС в количестве 47 74 человек и 2 161 единица техники. Также более пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел и 586 сотрудников Росгвардии будут обеспечивать правопорядок с 28 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

Напомним, что в Кемерове определили 30 мест для запуска фейерверков в новогодние и рождественские праздники.