Мэрия Кемерова потратит 20 миллионов рублей на обновление остановок в 2022 году

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове появятся новые остановочные павильоны в 2022 году. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок. Мэрия планирует потратить на них около 20 087 083 рублей.

Подрядчику нужно будет собрать и установить 41 остановку. Из них 18 будут стоить 621 662 рубля каждая, а еще 23 - 386 833 рубля. Горадминистрация объяснила, что автопавильоны будут изготовлены из разных материалов, поэтому существует разница в стоимости.

Добавила, что определят места размещения остановок в строительный сезон 2022 года. Кроме того, подрядчик должен будет завершить все работы до 30 октября 2022 года.