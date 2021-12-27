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Происшествия27 декабря 2021 10:58

В Кузбассе 26-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению

Житель не признал своей вины
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе 26-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению.

В Кузбассе 26-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе вынесли приговор 26-летнему жителю Мариинска. Следком по Кемеровской области сообщает, что его признали виновным в убийстве троих человек и в покушении на убийство.

В марте 2020 года мужчина выпивал в компании знакомых. Один из них оскорбил обвиняемого во время застолья. Горожанин разозлился и стал наносить всем ножевые ранения. Смог покинуть помещение один гость, он рассказал о случившемся своей сожительнице, которая обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и вызывали скорую. Медики констатировали смерть 34- и 57-летней женщин и 39-летнего мужчины. Также госпитализировали 28-летнего мужчину с множественными ножевыми ранениями.

Задержанному провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что в момент произошедшего он отдавал отчет своим действиям. Мужчины не сотрудничал со следствием и не признал вину. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.