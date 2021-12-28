Еще 100 коек вернут в стационары Кузбасса для оказания плановой помощи

Архив "КП" Фото: Ксения Высотина

На этой неделе еще 100 коек будет возвращены из госпиталей для больных коронавирусом для оказания плановой медицинской помощи. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

По его словам, за прошедшую неделю в регионе значительно уменьшилось количество обращений больных в поликлиники. Люди стали меньше вызывать скорую, также сократилось число госпитализаций в стационары.

- Сейчас для больных COVID-19 развернуто 2847 коек, из них занято 2277, что составляет ровно 80%, — рассказал Алексей Цигельник.

По его данным, всего в Кузбассе прививку от коронавируса поставили 1 092 900 человек (это 66,2% от подлежащих вакцинации).