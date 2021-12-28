В УЕЗТУ прокомментировали сбой в работе валидатора в кемеровском автобусе

Архив "КП" Фото: Екатерина САРДАКОВА

Жительница Кемерова сообщила о сбое в работе валидатора в кемеровском автобусе. В УЕЗТУ прокомментировали ситуацию.

Горожанка пожаловалась в комментариях в Instagram мэра Кемерова Ильи Середюка на то, что валидатор не считал ее транспортную карту, а у водителя при этом не было терминала.

- В субботу ехала на автобусе № 91, валидатор не считал транспортную карту. У водителя картой рассчитаться не было возможности, у него даже не было терминала. Пришлось приложить банковскую карту, - написала горожанка.

Она также заметила, что пенсионерам по банковской карте скидки не делаются и уточнила у властей, можно ли наладить организацию оплаты проезда, чтобы все работало без сбоев?

Ситуацию прокомментировали в УЕЗТУ.

- В настоящее время совместно с разработчиками валидаторов проводится комплекс технических мероприятий, направленный на выявление и устранение ошибок при считывании некоторых транспортных карт, - сказано в сообщении.