В Кузбассе таксист, торговавший наркотиками, получил семь с половиной лет колонии

В Новокузнецке 36-летний таксист приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские получили наводку на таксиста и задержали его с поличным. В одном из дворов по улице Тольятти мужчина сделал закладку семи свертков с карфентанилом общей массой около 1,5 грамма. После этого сотрудники полиции остановили его автомобиль Lada Granta и обнаружили в салоне тайник, в котором находилось еще более 9 граммов карфентанила. Для данного вида наркотика это масса является особо крупным размером. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия мужчина, ранее судимый за бандитизм и разбой, во всем признался. Он совмещал торговлю запрещенными веществами с работой в такси. Новокузнечанин также рассказал, что заниматься сбытом наркотиков ему предложила одна из пассажирок (ее и других причастных к этому делу сейчас разыскивают).

Суд признал таксиста виновным и приговорил его к 7 годам 6 месяцам колонии особого режима. Кроме того, дополнительно мужчине назначен штраф в размере 70 000 рублей.