В Кемерове водитель маршрутки высадил 10-летнюю девочку из-за отсутствия денег на проезд

Архив "КП" Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Жительница Кемерова пожаловалась на то, что водитель маршрутки №81 высадил ее 10-летнюю дочь на мороз из-за отсутствия денег на проезд. Соответствующее сообщение появилось в комментариях в Instagram мэра Ильи Середюка.

По словам горожанки, инцидент произошел 27 декабря в 20:00. Водитель высадил девочку на остановке «Юбилейный». При этом женщина сообщила, что деньги на проезд были у бабушки, однако та не успела сесть в переполненную маршрутку вместе с внучкой, так как водитель «закрыл двери перед самым ее носом».

- На улице было холодно! В итоге, моя дочка, чуть не потерялась! Добрые люди дали денег на проезд и посадили на следующую маршрутку № 81. Я позвонила хозяину маршрутки, но кроме хамства ничего не услышала, даже извинений не принес, - написала женщина.

Горожанка пожаловалась на то, что маршрутки переполнены из-за, того, что не соблюдаются графики. Также она поблагодарила людей, которые помогли ее дочери добраться до дома.