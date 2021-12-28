В центре Кемерова из-за празднования Нового года перекроют движение

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове перекроют движение и запретят парковку в новогоднюю ночь рядом с площадью Советов. Об этом сообщили в администрации областного центра.

Так, 31 декабря будет временно ограничено движение по проспекту Советскому - от улицы Красной до улицы 50 лет Октября и по улице Орджоникидзе - от улицы Арочной до проспекта Советского. Запрет будет действовать с 18.00 31 декабря по 3.00 1 января.

Также ограничат стоянку транспорта с 20.00 31 декабря до 2.00 1 января по улице Орджоникидзе - от улицы Н.Островского до площади Советов.

Напомним, что на площади Советов пройдут праздничные мероприятия в последний день декабря. Кроме того, накануне Рождества организуют народные гулянья.