Названы территории Кузбасса, где выявили 332 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 332 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 71. В Кемерове - 67. В Междуреченске - 35. В Юрге - 23. По 22 - в Белове и Ленинске-Кузнецком. В Анжеро-Судженске - 14. Десять - в Прокопьевске. По семь - в Калтане, Новокузнецком МР. По шесть - в Березовском, Топкинском МО, Юргинском МО. Четыре - в Полысаеве. По три - в Киселевске, Мысках, Осинниках, Промышленновском МО. По два - в Гурьевском МО, Кемеровском МО, Крапивинском МО, Тяжинском МО, Яйском МО. По одному - в Краснобродском, Тайге, Беловском МО, Ижморском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МО, Прокопьевском МО, Тисульском МО, Чебулинском МО, Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 84 298 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 75 432 выздоровели, 1 700 скончались, 8 643 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.