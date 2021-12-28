В Кемерове оценщики начали работу в подлежащих сносу частных домах. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове независимые оценщики начали работу в подлежащих сносу частных домах с нечетной стороны улицы Гагарина от дома 145 в направлении улицы Соборной. Администрация города отмечает, что для жителей процедура оценки бесплатна.

Специалисты подробно зафиксируют состояние и параметры земельных участков, недвижимости, надворных построек и другого имущества, которое подлежит выкупу. Кроме того, проведут экспертизу по каждому отчету в саморегулируемой организации оценщиков.

Для консультирования жителей выкупаемых домов создали колл-центр, кемеровчане могут задать интересующие вопросы специалистам по номеру 36-23-21 с 9.00 до 17.00 в будни.

Напомним, что на месте частного сектора появятся современные микрорайоны. Власти рассказали, как изменится улица Сибиряков-Гвардейцев. Также улица Соборная будет продлена до ФПК. Кроме того, появится наземное метро. Мэрия Кемерова опубликовала список частных домов, которые расселят в 2022 году.