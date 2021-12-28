В Кемерове произошло ДТП с участием маршрутки

В Кемерове на улице 50 лет Октября столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси №15. Очевидцы рассказали о произошедшем в соцсетях.

Фото: Инцидент Кемерово / ВКонтакте

По их словам, автомобиль Hyundai выезжал со двора и не уступил дорогу маршрутке, которая ехала по главной дороге. В результате столкновения обе машины получили повреждения.

В городской ГИБДД «Комсомолке» рассказали, что ДТП произошло в районе дома № 11 в 8:45.

- «Паз» двигался по улице 50 лет Октября со стороны проспекта Советского в сторону улицы Красноармейской. Hyundai выехал с прилегающей территории «Зэта», - сообщили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.