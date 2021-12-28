Власти Кузбасса рассказали, как будут работать больницы в новогодние праздники

Архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

В период праздников, с 31 декабря по 10 января, скорая помощь и стационары в Кузбассе будут работать по обычному графику, а у поликлиник предусмотрены три выходных дня. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Стационары в дни праздников будут работать круглосуточно и без выходных, жителям будет оказываться экстренная помощь. По словам и. о. министра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, в стационарах имеется запас медикаментов, кислорода, крови, сформированы резервные и дежурные бригады медиков. Перед праздниками в больницах проверили исправность пожарной сигнализации, теплоснабжения, усилили меры по антитеррору.

Поликлиники Кузбасса будут отдыхать три дня: 1, 7 и 9 января. 31 декабря, 2 и 6 января прием будет вестись с 08.00 до 14.00, все остальные праздничные дни (3, 4, 5 и 8 января) поликлиники будут работать в обычном режиме - с 08.00 до 18.00.

Пункты вакцинации против коронавируса и ПЦР-лаборатории будут работать все дни, кроме 1 и 7 января.

Уточнить график работы больниц можно по горячим телефонам: 112 (служба спасения) и 122 (call-центр Минздрава Кузбасса).