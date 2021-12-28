Кузбассовцы смогут наблюдать «парад планет» на вечернем небе до 7 января 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предновогодние вечера и до 7 января наступающего года любители наблюдать за звездным небом смогут увидеть парад планет. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Вечером можно будет увидеть сразу все планеты, кроме Марса, так как его можно увидеть только в утреннем небе.

Астрономы уточнили, что лучшее время наблюдения - 17.00 по московскому времени, так как после 18.00 скрывается за горизонтом Венера, к 19.00 - Сатурн, а после 20.30 - Юпитер, за Нептуном можно смотреть до полуночи, а за Ураном - всю ночь, правда, только в телескопы.