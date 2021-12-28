Для жителей трех отдаленных деревень Кузбасса медицинская помощь стала доступнее

Фото: пресс-служба АПК

В трех отдаленных населенных пунктах Гурьевского и Прокопьевского районов появились новые фельдшерские пункты. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Instagram.

Медицинская помощь стала доступнее для жителей села Ур-Бедари и поселков Лесной и Кутоново. В этих территориях проживают около 800 человек, в основном это люди старшего поколения, которым нужно регулярно обследоваться и наблюдаться у медиков. Теперь местные жители смогут получить в новых ФАПах плановую и неотложную помощь, пройти профосмотры, поставить прививку и купить лекарства.

- Раньше медпункты в этих поселках располагались старых помещениях. Так, в Прокопьевском округе медработник вел прием в деревянном здании 1964 года постройки с печным отоплением. Сейчас пациенты будут получать всю необходимую помощь в комфортных помещениях, - сообщил Сергей Цивилев.

Всего за время подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе было открыто более 40 ФАПов и пять амбулаторий.