В кузбасском городе неизвестные разбили снежные фигуры перед официальным открытием городка

В Анжеро-Судженске неизвестные разбили новогодние фигуры в Центральном парке, хотя снежный городок еще даже не успели официально открыть. О происшествии сообщил в соцсетях глава города Александр Рыбалко.

- Вот такая плачевная картина развернулась в Центральном парке, - написал он, опубликовав фотографии, на которых видно, что у снежного трактора, Золотой рыбки и других фигур из снега отвалились куски.

Фото: Александр Рыбалко / Instagram

Александр Рыбалко отметил, что в парке установлены две камеры круглосуточного видеонаблюдения, и специалисты ЕДДС обязательно найдут вандалов. Глава города пообещал обнародовать видеозапись с моментами разрушения, чтобы «героев» знали в лицо.

Он также призвал взрослых тщательнее следить за детьми, которые забираются на фигуры, пинают их и пытаются оторвать части.

Фото: Александр Рыбалко / Instagram

- Если вы столкнулись с варварским отношением к новогоднему убранству - не оставайтесь равнодушными, делайте детям замечания. Только от нас зависит, какими вырастут наши дети, - написал глава Анжеро-Судженского городского округа.