Глава Новокузнецка призвал горожан соблюдать правила пожарной безопасности во время зимних каникул

Фото: Сергей Кузнецов / Instagram

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан соблюдать правила пожарной безопасности во время зимних каникул. Соответствующий пост опубликован в Instagram мэра.

Сергей Кузнецов сообщил, что в этом году в городе случилось 945 пожаров (на 57 меньше, чем в прошлом), в них погибли 20 человек. Чаще всего возгорания случались из-за неосторожного обращения с огнем - 60%, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления - 15% и нарушения правил эксплуатации электрооборудования - 14%.

- Перед длительными выходными особо хотелось бы заострить ваше внимание на соблюдение мер пожарной безопасности. Гирлянды, елки, бенгальские огни, пиротехнические изделия - новогодние атрибуты, но при неосторожном обращении они легко могут стать легковоспламеняющимися объектами, - написал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что на праздники будут усилены рабочие группы, также будут организованы ежедневные рейды МЧС по торговым объектам и частному сектору.

Мэр призвал горожан быть внимательными и осторожными и помнить, что пожары могут не только привести к травмам, отравлениям и материальному ущербу, но и к летальным исходам.