Кемеровчанину, избившему до смерти женщину, дали 7 лет колонии строгого режима

В Кузбассе вынесен приговор 46-летнему жителю Кировского района, который до смерти избил свою 41-летнюю подругу. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина выпивал в компании друзей у себя в квартире. В ходе застолья выяснилась, что женщина, с которой у него были близкие отношения, ранее оказывала интимные услуги за деньги. Мужчину это разозлило, и он избил подругу. Утром он обнаружил, что гостья не подает признаков жизни. Мужчина вызвал скорую, сообщив врачам, что женщина уже пришла к нему избитая. Пострадавшую отвезли в больницу, но там она скончалась.

Следователям удалось выяснить, что женщину избил хозяин квартиры. Он признал свою вину.

Суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.