В период новогодних праздников «Шерегеш-экспресс» будет ходить ежедневно

С 30 декабря по 9 января туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать ежедневно. Об этом рассказали в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Поезд сообщением Прокопьевск – Новокузнецк – Чугунаш ранее ходил только по субботам и воскресеньем, но в период новогодних праздников для удобства пассажиров число рейсов увеличено.

Поезд отправляется со станции Прокопьевск в 6:03, со станции Новокузнецк в 7:03, прибывает на станцию Чугунаш в 9:56. Там пассажиры пересаживаются в автобусы, которые едут до горы Зеленой и в поселок Шерегеш. В обратном направлении автобус отправляется в 16:45. Выезд со станции Чугунаш в 18:03, прибытие на станцию Новокузнецк – в 21:00, прибытие на станцию Прокопьевск – в 22:10.