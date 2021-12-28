Доверчивый житель Кузбасса перевел мошенникам 3 млн рублей

39-летний житель Анжеро-Судженска перевел мошенникам 3 млн рублей, поверив в информацию об оформлении на его имя кредитов. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчине позвонил якобы сотрудник банка. Он сообщил, что неизвестные оформили кредиты от имени горожанина и посоветовал для их погашения оформить займы и перевести деньги на специальный счет. Житель Анжеро-Судженска поверил звонившему и выполнил все инструкции. На следующий день, пообщавшись с родственниками, мужчина понял, что стал жертвой афериста.

Сейчас полицейские разыскиваю мошенника. Установлено, что номер телефона, с которого он звонил, зарегистрирован в Московской области. Возбуждено уголовное дело.