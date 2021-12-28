В Кемерове планируют построить еще один автомобильный мост через реку Томь

Фото: Портал обеспечения градостроительной деятельности города Кемерово.

Кемеровчанка в соцсети поинтересовалась, планируют ли построить еще один автомобильный мост через реку Томь в Ленинском районе. Об этом жительница спросила в соцсетях главы города.

Илья Середюк сообщил, что еще один мост через реку Томь предусмотрен по генеральному плану выше от существующего Кузбасского моста.

На городском Портале обеспечения градостроительной деятельности отмечено, что в Кемерове до 2032 года, будет построен еще один автомобильный мост через реку Томь, которые позволит напрямую попасть в Рудничный район из Ленинского. Мост будет располагаться в районе окончания Комсомольского проспекта с одной стороны и Лесной Поляны с другой.