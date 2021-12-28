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Происшествия28 декабря 2021 11:19

В Кузбассе 23-летняя девушка убила мужа-скандалиста

Жительница сотрудничала со следствием
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе 23-летняя девушка убила мужа-скандалиста.

В Кузбассе 23-летняя девушка убила мужа-скандалиста.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 23-летняя жительница Юрги во время конфликта напала на супруга. Следком по Кемеровской области сообщает, что девушке предъявили обвинение в убийстве.

Так, 27 ноября 2021 года молодая женщина выпивала у себя в квартире в компании супруга и подруги. В какой-то момент между семейной парой завязалась словесная перепалка. Муж стал нецензурно оскорблять супругу. Девушка не выдержала и в ответ ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался от этого удара на месте. Супруга сама вызвала скорую и полицию.

Ее задержали, со следствие она сотрудничала и признала свою вину. Также рассказала, что нетрезвый муж постоянно позволял себе устраивать скандалы и мог рукоприкладствовать. Расследование уголовного дела продолжается.