В Кузбассе 23-летняя девушка убила мужа-скандалиста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 23-летняя жительница Юрги во время конфликта напала на супруга. Следком по Кемеровской области сообщает, что девушке предъявили обвинение в убийстве.

Так, 27 ноября 2021 года молодая женщина выпивала у себя в квартире в компании супруга и подруги. В какой-то момент между семейной парой завязалась словесная перепалка. Муж стал нецензурно оскорблять супругу. Девушка не выдержала и в ответ ударила его ножом в грудь. Мужчина скончался от этого удара на месте. Супруга сама вызвала скорую и полицию.

Ее задержали, со следствие она сотрудничала и признала свою вину. Также рассказала, что нетрезвый муж постоянно позволял себе устраивать скандалы и мог рукоприкладствовать. Расследование уголовного дела продолжается.