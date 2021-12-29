В Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу и расширили действие QR-кодов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе продлили срок ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса. Речь о режиме «Повышенная готовность». Соответствующее распоряжение опубликовано в электронном бюллетене Правительства Кузбасса, которое подписал глава региона Сергей Цивилев.

С учетом эпидемиологической обстановки ограничения продлили до 31 января. Кроме того, предъявлять QR-коды и отрицательные ПЦР-тесты также придется при посещении салонов оптики.

Напомним, что власти Кузбасса рассказали, как будут работать больницы в новогодние праздники. С 31 декабря по 10 января, скорая помощь и стационары в регионе будут работать по обычному графику, а у поликлиник предусмотрены три выходных дня.