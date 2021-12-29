Губернатор Кузбасса рассказал о сроках отмены QR-кодов в регионе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Кузбасса ответил на вопрос, когда в регионе могут отменить QR-коды. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Маяк-Кузбасс».

Сергей Цивилев отметил, что в регионе следуют рекомендациям Роспотребнадзора. Также уточнил, что вопрос об отмене режима QR-кодов будет актуален, как только Кузбасс достигнет установленных показателей по вакцинации. Глава региона добавил, что уже в регионе вакцинировались 1 092 900 человек, и нужно достичь уровня коллективного иммунитета в 80%.

Напомним, что в Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу и расширили действие QR-кодов.