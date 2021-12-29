Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-6°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 декабря 2021 4:00

В Кузбассе произошло очередное землетрясение

Возникновение подземных толчков случилось из-за карьерного взрыва
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе произошло очередное землетрясение. Фото: asgsr.ru.

В Кузбассе произошло очередное землетрясение. Фото: asgsr.ru.

Накануне в Кузбассе сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 18.34, которая произошла в районе Междуреченска с координатами 53.71 широты и 88.29 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.8.

Кроме того, причина подземных толчков носит антропогенный характер, тип обозначен quarry blast (карьерный взрыв).