В Кузбассе произошло очередное землетрясение. Фото: asgsr.ru.

Накануне в Кузбассе сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 18.34, которая произошла в районе Междуреченска с координатами 53.71 широты и 88.29 долготы. Магнитуда сейсмического события составила 2.8.

Кроме того, причина подземных толчков носит антропогенный характер, тип обозначен quarry blast (карьерный взрыв).