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Общество29 декабря 2021 4:23

Высадивший 10-летнюю девочку на мороз водитель кемеровской маршрутки понесет наказание

Об этом сообщила горадминистрация
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Высадивший 10-летнюю девочку на мороз водитель кемеровской маршрутки понесет наказание.

Высадивший 10-летнюю девочку на мороз водитель кемеровской маршрутки понесет наказание.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Кемерова сообщила, что водитель маршрутки № 81т, который накануне вечером высадил 10-летнюю девочку на мороз, понесет наказание.

Горадминистрация отметила, что провели профилактическую беседу по обеспечению безопасности перевозок пассажиров с перевозчиком. Также примут меры дисциплинарного воздействия в отношении водителя.

Напомним, что водитель высадил девочку. При этом женщина сообщила, что деньги на проезд были у бабушки, однако та не успела сесть в переполненную маршрутку вместе с внучкой, так как водитель «закрыл двери перед самым ее носом».