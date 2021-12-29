Высадивший 10-летнюю девочку на мороз водитель кемеровской маршрутки понесет наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Кемерова сообщила, что водитель маршрутки № 81т, который накануне вечером высадил 10-летнюю девочку на мороз, понесет наказание.

Горадминистрация отметила, что провели профилактическую беседу по обеспечению безопасности перевозок пассажиров с перевозчиком. Также примут меры дисциплинарного воздействия в отношении водителя.

Напомним, что водитель высадил девочку. При этом женщина сообщила, что деньги на проезд были у бабушки, однако та не успела сесть в переполненную маршрутку вместе с внучкой, так как водитель «закрыл двери перед самым ее носом».